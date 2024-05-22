Россиян призвали на несколько дней уехать из города в Белгородской области (перехват)

Напомним, недавно российские оккупанты сбросили сразу три авиабомбы за день на Белгородскую область.

Мы также писали, что сегодня жители Белгородской области жалуются на обстрелы. В некоторых жилых домах есть разрушения.

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