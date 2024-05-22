Росіян закликали на кілька днів виїхати з міста в Белгородській області (перехоплення)

Мешканців міста Муром Бєлгородської області РФ "попросили" виїхати на кілька днів з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Бєлгорода чи до родичів в інші міста.

Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Бєлгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти скинули одразу три авіабомби за день на Бєлгородську область.

Ми також писали, що сьогодні жителі Бєлгородської області жаліються на обстріли. В деяких житлових будинках є руйнування.

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