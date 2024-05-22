Росіян закликали на кілька днів виїхати з міста в Белгородській області (перехоплення)
Мешканців міста Муром Бєлгородської області РФ "попросили" виїхати на кілька днів з міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Бєлгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.
За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Бєлгорода чи до родичів в інші міста.
Нагадаємо, нещодавно російські окупанти скинули одразу три авіабомби за день на Бєлгородську область.
Ми також писали, що сьогодні жителі Бєлгородської області жаліються на обстріли. В деяких житлових будинках є руйнування.
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