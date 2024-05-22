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Россиян призвали на несколько дней уехать из города в Белгородской области (перехват)

Белгород, Среда 22 мая 2024 18:46
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Россиян призвали на несколько дней уехать из города в Белгородской области (перехват) Фото: россиян попросили уехать из Белгородской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителей города Муром Белгородской области РФ "попросили" уехать на несколько дней из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Украинские разведчики перехватили разговор жительницы Российской Федерации из Щебекинского района, Белгородской области по поводу указания властей покинуть населенный пункт на несколько дней.

По словам россиянки, сельская администрация ходила по дворам и призвала людей выехать на три дня из населенного пункта. Людям предлагали переехать временно в Белгород или родственников в другие города.

Напомним, недавно российские оккупанты сбросили сразу три авиабомбы за день на Белгородскую область.

Мы также писали, что сегодня жители Белгородской области жалуются на обстрелы. В некоторых жилых домах есть разрушения.

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