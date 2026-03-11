UA

У росіян втрати: у Тольятті горить стратегічний хімзавод, а в Криму залишилися без зброї

07:37 11.03.2026 Ср
2 хв
У мережі розповсюдили кадри атаки по позиції дивізіону 12-го зенітно-ракетного полку РФ на мисі Фіолент у Криму
aimg Маловічко Юлія
Фото: пожежник у Росії (МНС РФ)

У РФ втрати, одразу на двох об'єктах: Хімічний завод "Куйбишевазот" атакований і горить у Тольятті Самарської області, а також удари по боєкомплектах на мисі Фіолент у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові пабліки в Telegram.

Читайте також: Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу "Дружба" в Татарстані

Щодо підприємства "КуйбишевАзот" - це одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму і продуктів його переробки. Підприємство входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Значення "КуйбишевАзоту" для країни визначається його роллю в ключових галузях. Завод робить істотний внесок у продовольчу безпеку Росії, виробляючи мінеральні добрива для сільського господарства.

Крім того, він є критично важливим постачальником сировини для хімічної та текстильної промисловості: капролактам використовується для виготовлення поліамідних пластмас, технічних і текстильних ниток. Компанія забезпечує стабільну зайнятість у регіоні і є значущим платником податків.

Щодо Криму, на мисі "Фіолент" у зенітно-ракетно-артилерійського комплексу "Панцир-С1" закінчився БК або цей ЗПРК знищили, тепер окупанти стріляють тільки з автоматів.

Нагадаємо, українські Сили Оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

Також повідомлялось, як українські воїни "підбили" ППО росіян у Криму та на Луганщині - пізніше Генштаб розповів деталі.

