У россиян потери: в Тольятти горит стратегический химзавод, а в Крыму остались без оружия

У РФ потери, сразу на двух обьектах: Химический завод "КуйбышевАзот" атакован и горит в Тольятти Самарской области, а также удары по боекомплектам на мысе Фиолент в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторингоые паблики в Telegram.
Касательно предприятия "КуйбышевАзот" - это одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки. Предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
Значение "КуйбышевАзота" для страны определяется его ролью в ключевых отраслях. Завод вносит существенный вклад в продовольственную безопасность России, производя минеральные удобрения для сельского хозяйства.
Кроме того, оно является критически важным поставщиком сырья для химической и текстильной промышленности: капролактам используется для изготовления полиамидных пластмасс, технических и текстильных нитей. Компания обеспечивает стабильную занятость в регионе и является значимым налогоплательщиком.
Насчет Крыма, на мысе "Фиолент" у зенитно ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-С1" закончился БК или этот ЗПРК уничтожили, теперь оккупанты стреляют только из автоматов.
Напомним, украинские Силы Обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.
Также сообщалось, как украинские воины "подбили" ПВО россиян в Крыму и на Луганщине - позже Генштаб рассказал детали.