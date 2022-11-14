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Росіян не вистачає? Путін дозволив призивати в армію іноземців

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії офіційно дозволили призивати на службу в армії іноземних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента РФ Володимира Путіна.

"Цим положенням визначаються порядок проходження військової служби у мирний час... громадянами, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави, та іноземними громадянами - у Збройних Силах Російської Федерації", - йдеться у документі, який затвердив диктатор.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що під час "часткової мобілізації", яку Путін оголосив 21 вересня, в РФ змогли призвати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у Росії триває прихована мобілізація під виглядом формування добровольчих підрозділів, незважаючи на заяви влади РФ про завершення призову резервістів.

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