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Россиян не хватает? Путин разрешил призывать в армию иностранцев

Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В России официально разрешили призывать на службу в армии иностранных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации", - сказано в документе, который утвердил диктатор.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в ходе "частичной мобилизации", которую Путин объявил 21 сентября, в РФ смогли призвать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале.

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны (ISW), в России продолжается скрытая мобилизация под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявления властей РФ о завершении призыва резервистов.

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