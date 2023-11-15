У росіян процвітає дезертирство на лівому березі Дніпра: ЗСУ розкрили деталі

Російські військові намагаються втекти із лівобережжя Херсонської області. Але поки що це поодинокі випадки, оскільки їх намагаються утримати на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У них (росіян - ред.) процвітає дезертирство (на лівому березі Херсонської області - ред.). Це морально-психологічний дух окупаційного війська. Вони справді намагаються вишукувати способи звідти забратися, але це поодинокі випадки, які вдаються деяким", - розповіла Гуменюк.

За її словами, основна увага ворожого війська наразі зосереджена на тому, щоб утримати підрозділи на тих позиціях, які визначені військовим командуванням.

Гуменюк уточнила, що підрозділи росіян, які вже розібралися з ландшафтом, намагаються поступово відтягуватись назад.

"Вони відчувають, як їм припікає і з боку самого Дніпра, і з боку Запорізького напрямку, де є активність наших сил оборони. І в такому разі їм доводиться проводити подворові обходи не тільки в пошуках місцевих жителів, а й у пошуках своїх, щоб повернути їх у підрозділи", - розповіла спікер.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що українським військовим вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області.

При цьому більш детальних подробиць щодо успіхів українських військових Єрмак не розкрив.

Водночас Гуменюк, коментуючи таке просування ЗСУ, натякнула, що надалі можна буде говорити про великі успіхи.

Більш детально про плацдарм для ЗСУ у Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.