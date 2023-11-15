У россиян процветает дезертирство на левом берегу Днепра: ВСУ раскрыли детали

Российские военные пытаются сбежать с левобережья Херсонской области. Но пока это единичные случаи, поскольку их пытаются удержать на позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"У них (россиян - ред.) процветает дезертирство (на левом берегу Херсонской области - ред.). Это морально-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда убраться, но это единичные случаи, которые удаются некоторым", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, основное внимание вражеского войска сейчас сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием.

Гуменюк уточнила, что подразделения россиян, которые уже разобрались с ландшафтом, пытаются постепенно оттягиваться назад.

"Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших сил обороны. И в таком случае им приходится проводить подворовые обходы не только в поисках местных жителей, а и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения", - рассказала спикер.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области.

При этом более детальных подробностей насчет успехов украинских военных Ермак не раскрыл.

В то же время Гуменюк, комментируя такое продвижение ВСУ, намекнула, что в дальнейшем можно будет говорить о больших успехах.

Более детально о плацдарме для ВСУ в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.