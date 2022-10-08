Росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму

Російських водіїв, після вибуху на Кримському мосту, просять утриматися від поїздок у бік окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

Крім того, повідомляється, що в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

"Краснодарський губернатор попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок до Криму", - пише пропагандистське видання.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, у зв'язку з чим частина мостового полотна впала у воду.

Згодом на вибух відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що подія стала наслідком конфлікту між ФСБ та військовими. Також, за його словами, вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії епохи протистояння силовиків.

Що на даний момент відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.