UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму

Фото: росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російських водіїв, після вибуху на Кримському мосту, просять утриматися від поїздок у бік окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Краснодарський губернатор попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок до Криму", - пише пропагандистське видання.

Крім того, повідомляється, що в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, у зв'язку з чим частина мостового полотна впала у воду.

Згодом на вибух відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що подія стала наслідком конфлікту між ФСБ та військовими. Також, за його словами, вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії епохи протистояння силовиків.

Що на даний момент відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибухКрымский мост