Росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму

Російських водіїв, після вибуху на Кримському мосту, просять утриматися від поїздок у бік окупованого півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
"Краснодарський губернатор попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок до Криму", - пише пропагандистське видання.
Крім того, повідомляється, що в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, у зв'язку з чим частина мостового полотна впала у воду.
Згодом на вибух відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що подія стала наслідком конфлікту між ФСБ та військовими. Також, за його словами, вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії епохи протистояння силовиків.
Що на даний момент відомо про вибух - читайте у матеріалі РБК-Україна.