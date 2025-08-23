Росіян на Покровському напрямку удвічі більше, ніж мешканців міста до війни, - Трегубов

Він зазначив, що інтенсивність боїв не знижується.

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових - я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - сказав Трегубов.

Також за його словами, росіяни посилили тиск і на Лиманському напрямку. Зокрема, якщо раніше тут було близько 10 боєзіткнень, то зараз здебільшого 30.

"Якщо брати напрямок Серебрянського лісництва, де є можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість. Намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося", - поінформував речник ОСУВ "Дніпро".

Водночас росіяни не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область (Новопавлівський напрямок). При цьому, попри певні успіхи на фронті, українські військові більше обороняються, ніж атакують.

Трегубов додав, що інколи наглість окупантів грає проти них самих, як це було на Добропільському напрямку.

"Ми в обороні. Ми не стільки контратакуємо, не стільки звільняємо, а скільки відкидаємо росіян звідти, де вони намагаються залізти. Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються", - резюмував військовий.