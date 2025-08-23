Россиян на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны, - Трегубов

Он отметил, что интенсивность боев не снижается.

"Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных - я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", - сказал Трегубов.

Также по его словам, россияне усилили давление и на Лиманском направлении. В частности, если раньше здесь было около 10 боестолкновений, то сейчас в основном 30.

"Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для пропитки, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось", - сообщил представитель ОСУВ "Днепр".

В то же время россияне не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область (Новопавловское направление). При этом, несмотря на определенные успехи на фронте, украинские военные больше обороняются, чем атакуют.

Трегубов добавил, что иногда наглость оккупантов играет против них самих, как это было на Добропольском направлении.

"Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, а сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть. Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются", - резюмировал военный.