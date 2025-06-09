Росіян почали карати за кадри прильотів українських дронів, - ЗМІ

У Росії представники влади почали карати штрафами за фото та відео з наслідками українських ударів. Місцевих жителів і журналістів активно переслідують за будь-які публікації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський ресурс The Moscow Times.
Повідомляється, що у Калузькій області вже направили до суду 42 протоколи проти місцевих жителів, журналістів та адміністраторів соцмереж, які поширювали інформацію про "прильоти". В Тульській області вже оштрафували першого порушника - 25 тисяч рублів за відео з атаки на місто Алексин.
Загалом заборону на публікації подібного контенту ввели у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші. Влада мотивує це тим, що оприлюднені кадри допомагають Україні планувати подальші удари.
Розмір штрафів для фізичних осіб коливається від 1 до 5 тисяч рублів, для юридичних - до 1 мільйона. У деяких регіонах штрафи ще не застосовували, але контроль посилюють, а місцевих жителів попереджають про небезпеку розповсюдження такої інформації.
Українські дрони регулярно завдають точних ударів по ключових об’єктах на території Росії, які залучені до ведення війни проти України. У їхньому прицілі - військові підприємства, склади, залізничні вузли та важливі логістичні центри ворога.
Зокрема, удар дронів зупинив завод із виробництва компонентів для російських ракет у Чебоксарах. Докладніше, куди прилетіло - читайте у матеріалі РБК-Україна.
А в ніч на 6 червня здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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