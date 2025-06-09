Россиян начали наказывать за кадры прилетов украинских дронов, - СМИ

Сообщается, что в Калужской области уже направили в суд 42 протокола против местных жителей, журналистов и администраторов соцсетей, которые распространяли информацию о "прилетах". В Тульской области уже оштрафовали первого нарушителя - 25 тысяч рублей за видео с атаки на город Алексин.

В целом запрет на публикации подобного контента ввели в 12 регионах России, среди которых Калуга, Тула, Санкт-Петербург и другие. Власти мотивируют это тем, что обнародованные кадры помогают Украине планировать дальнейшие удары.

Размер штрафов для физических лиц колеблется от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона. В некоторых регионах штрафы еще не применяли, но контроль ужесточают, а местных жителей предупреждают об опасности распространения такой информации.