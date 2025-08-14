Збої у зв'язку спровокували рекордний відтік грошей з банків Росії, - ЗМІ

Як пише видання, за такого темпу банки швидко перейдуть від профіциту до дефіциту ліквідності.

За даними Альфа-банку, тільки за останній тиждень з банків пішло ще 121 млрд рублів, а з початку червня - понад 500 млрд. Попит на "кеш" уже перевищує звичайний сезонний рівень.

Чому так відбувається

Центробанк пояснює це "бажанням населення і бізнесу створити запас готівки" на тлі новин про нові правила моніторингу платежів і тимчасові відключення інтернету в низці регіоні.

Місцями режим сам радить знімати гроші - наприклад, у Примор'ї та окупованому Севастополі, де обмеження зв'язку запроваджують у разі загрози атак безпілотників.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв прямо закликав городян мати при собі "достатній запас готівки", оскільки термінали, банкомати і банківські додатки в такі моменти можуть бути недоступні.

Що з банківською системою РФ

Нерівномірний розподіл ліквідності змушує частину банків позичати у ЦБ за вищими ставками і навіть під заставу неринкових активів. При цьому інші кредитні організації нарощують депозити в ЦБ.

Сезон відпусток також підстьобнув попит на готівку - за кордоном російські картки часто не працюють. На 13 серпня профіцит ліквідності банківської системи оцінено в 1,3 трлн рублів, але регулятор прогнозує перехід до дефіциту вже у 2025 році (від 1,1 до 1,9 трлн).

Що буде далі

Експерти попереджають: подальше зростання попиту на готівку прискорить перехід банків до дефіциту ліквідності. ЦБ при цьому щодня продає валюту в рамках операцій з ФНБ (так званий Фонд національного добробуту Росії), вилучаючи рублі з ринку.

Влада шукає рішення для збереження доступу до безготівкових розрахунків у разі обмеження зв'язку. Мінцифри погодило з операторами "білий список" сервісів - банківські додатки, маркетплейси, служби доставки, таксі - доступ до них можна буде отримати через captcha. Також планується прописати винятки для роботи банкоматів і пристроїв самообслуговування.

Окремо запроваджуються обмеження для іноземних sim-карт: у разі потрапляння в російський роумінг їх позбавлять мобільного інтернету на 5 годин, щоб унеможливити їхнє використання для управління безпілотниками.