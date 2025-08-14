ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія намагається заблокувати WhatsApp: у компанії зробили заяву

Росія, Четвер 14 серпня 2025 11:51
UA EN RU
Росія намагається заблокувати WhatsApp: у компанії зробили заяву Фото: блокування WhatsApp у Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Месенджер WhatsApp, який належить Meta Platforms, заявив, що продовжить робити все можливе для збереження доступу до сервісу в Росії, попри спроби влади його заблокувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, опубліковану в X (Twitter).

Реакція WhatsApp на блокування в РФ

У компанії наголосили, що платформа забезпечує приватне спілкування з наскрізним шифруванням і захищає право людей на безпечну комунікацію.

"WhatsApp є приватним, із наскрізним шифруванням, і протистоїть спробам урядів порушити право людей на захищене спілкування. Саме тому Росія намагається заблокувати його для понад 100 мільйонів користувачів", - йдеться у заяві.

Представники месенджера підкреслили, що сервіс залишатиметься доступним скрізь, де це можливо, включно з Росією.

Водночас російська влада почала обмежувати деякі дзвінки в Telegram та WhatsApp, звинувачуючи іноземні платформи у відмові передавати дані правоохоронним органам у справах про шахрайство та тероризм.

Чому РФ блокує WhatsApp

Росія почала обмежувати WhatsApp з кількох причин, які офіційно озвучують її влада, і кількох, які фактично стоять за цим.

Офіційна позиція Кремля полягає у тому, що месенджер нібито не надає доступу до інформації правоохоронцям у справах про шахрайство, тероризм та інші злочини.

Річ у тім, що Роскомнагляд та силові відомства вимагають, щоб сервіси зберігали повідомлення і дзвінки користувачів та передавали їх за запитом, але WhatsApp відмовляється це робити через політику конфіденційності та наскрізне шифрування.

Однак реальна причина може полягати в тому, що WhatsApp є одним із останніх великих міжнародних сервісів, який ще працював у Росії після блокування Facebook, Instagram і Twitter. Через нього можна без цензури поширювати новини, координувати дії та отримувати інформацію з-за кордону.

Кремль натомість прагне повністю контролювати інформаційний простір і переводити людей на російські платформи на кшталт "ВКонтакте" чи Telegram (останній у Росії також частково під контролем спецслужб).

Крім того, блокування зашифрованих месенджерів - це частина ширшої стратегії тиску РФ на будь-які канали зв’язку, які держава не може прослуховувати чи цензурувати.

Жорсткий контроль

Нагадаємо, нещодавно Путін підписав закони, що ускладнюють користування VPN і обмежують доступ до закордонних платформ. Паралельно в Росії готують запуск нового державного месенджера MAX, який стане обов’язковим на всіх нових смартфонах вже з наступного місяця.

Мета ініціативи - перевести росіян із відкритого інтернету у контрольоване цифрове середовище. У владі бачать у MAX російський аналог китайського WeChat, де планують об’єднати спілкування, оплату послуг, держсервіси та навчальні платформи. Вже зараз російських учителів зобов’язують використовувати додаток у школах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія