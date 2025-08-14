Росія намагається заблокувати WhatsApp: у компанії зробили заяву

Месенджер WhatsApp, який належить Meta Platforms, заявив, що продовжить робити все можливе для збереження доступу до сервісу в Росії, попри спроби влади його заблокувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії , опубліковану в X (Twitter).

Реакція WhatsApp на блокування в РФ

У компанії наголосили, що платформа забезпечує приватне спілкування з наскрізним шифруванням і захищає право людей на безпечну комунікацію.

"WhatsApp є приватним, із наскрізним шифруванням, і протистоїть спробам урядів порушити право людей на захищене спілкування. Саме тому Росія намагається заблокувати його для понад 100 мільйонів користувачів", - йдеться у заяві.

Представники месенджера підкреслили, що сервіс залишатиметься доступним скрізь, де це можливо, включно з Росією.

Водночас російська влада почала обмежувати деякі дзвінки в Telegram та WhatsApp, звинувачуючи іноземні платформи у відмові передавати дані правоохоронним органам у справах про шахрайство та тероризм.

Чому РФ блокує WhatsApp

Росія почала обмежувати WhatsApp з кількох причин, які офіційно озвучують її влада, і кількох, які фактично стоять за цим.

Офіційна позиція Кремля полягає у тому, що месенджер нібито не надає доступу до інформації правоохоронцям у справах про шахрайство, тероризм та інші злочини.

Річ у тім, що Роскомнагляд та силові відомства вимагають, щоб сервіси зберігали повідомлення і дзвінки користувачів та передавали їх за запитом, але WhatsApp відмовляється це робити через політику конфіденційності та наскрізне шифрування.

Однак реальна причина може полягати в тому, що WhatsApp є одним із останніх великих міжнародних сервісів, який ще працював у Росії після блокування Facebook, Instagram і Twitter. Через нього можна без цензури поширювати новини, координувати дії та отримувати інформацію з-за кордону.

Кремль натомість прагне повністю контролювати інформаційний простір і переводити людей на російські платформи на кшталт "ВКонтакте" чи Telegram (останній у Росії також частково під контролем спецслужб).

Крім того, блокування зашифрованих месенджерів - це частина ширшої стратегії тиску РФ на будь-які канали зв’язку, які держава не може прослуховувати чи цензурувати.