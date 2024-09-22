Росіян і білорусів не допустять до змагань із шахів, але обговорять можливі зміни, - FIDE

Зокрема, мова буде йти про частковий допуск дітей до 12 років і спортсменів з інвалідністю, які з Росії та Білорусі. FIDE проведе консультації з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародним паралімпійським комітетом (МКП) щодо цього питання.

За консультацію з МОК та МПК висловилися 66 делегатів, тоді як 41 проголосував за продовження санкцій, а 21 - за їх повне скасування. Ще 11 делегатів утрималися від голосування.

З лютого 2022 року FIDE дозволяє участь російських і білоруських шахістів лише у нейтральному статусі, заборонивши участь збірних у своїх турнірах. Санкції неодноразово продовжували і наразі вони діють до 1 січня 2025 року.