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Найсильніший шахіст планети в обличчя президенту ФІДЕ кинув незгоду з поверненням Росії

Будапешт, П'ятниця 20 вересня 2024 13:00
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Найсильніший шахіст планети в обличчя президенту ФІДЕ кинув незгоду з поверненням Росії Фото: Магнус Карлсен на Шаховій олімпіаді-2024 (flickr.com/photos/fide)
Автор: Антон Федорців

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен скористався трибуною Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), щоб зупинити повернення російських і білоруських шахістів у змагання під егідою організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X ФІДЕ.

33-річний норвежець отримав нагороду найкращому шахісту в історії від ФІДЕ. Утім, нагородження пішло не за планом очільника організації Аркадія Дворковіча.

"Звісно, я мав прийняти цю нагороду, але, на мою думку, Гаррі Каспаров мав кращу кар'єру, ніж я. Розумію, з якої причини отримав цю нагороду, але, тим не менше, вважаю, що він більше заслуговує на це. Принаймні я скажу на честь Гаррі, бо впевнений, що він скористався би можливістю порадити не скасовувати санкцій проти російської та білоруської федерацій. Ось і сам кажу це", – заявив Карлсен.

Заява лідера шахового рейтингу прозвучала на фоні спроб ФІДЕ з росіянином-керівником повернути РФ і Білорусі права змагатися. Міжнародна шахова федерація за пропозицією киргизької делегації зібралася дозволити росіянам і білорусам змагатися під власними прапорами. Рішення можуть ухвалити 21-22 вересня.

Згодом на слова Карлсена відреагував 13-й чемпіон світу. Каспаров підтвердив, що обов'язково озвучив би аналогічну позицію щодо РФ і Білорусі. Окрім того, легендарний шахіст назвав норвезького гросмейстера спадкоємцем, який навряд міг би бути кращим.

Хто такий Магнус Карлсен

Уродженець Тьонсберга, 16-й чемпіон світу з шахів (2013-2023 рр.). Статус гросмейстера здобув у 13 років.

У листопаді 2013-го розгромив індійця Ананда в битві за шахматну корону (6,5:3,5). Пізніше захищав титул чемпіона світу від посягань того ж Ананда, росіянина Карякіна, американця Каруани, росіянина Непомнящого. Торік відмовився від захисту звання, пояснивши рішення втратою мотивації.

Захоплюється футболом, лижами, тенісом і баскетболом. Уболіває за мадридський "Реал", полюбляє комікси. У 2013 році потрапив до сотні найвпливовіших людей планети за версією TIME в рубриці "Титани".

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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