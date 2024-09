Найсильніший шахіст планети в обличчя президенту ФІДЕ кинув незгоду з поверненням Росії

33-річний норвежець отримав нагороду найкращому шахісту в історії від ФІДЕ. Утім, нагородження пішло не за планом очільника організації Аркадія Дворковіча.

"Звісно, я мав прийняти цю нагороду, але, на мою думку, Гаррі Каспаров мав кращу кар'єру, ніж я. Розумію, з якої причини отримав цю нагороду, але, тим не менше, вважаю, що він більше заслуговує на це. Принаймні я скажу на честь Гаррі, бо впевнений, що він скористався би можливістю порадити не скасовувати санкцій проти російської та білоруської федерацій. Ось і сам кажу це", – заявив Карлсен.

Заява лідера шахового рейтингу прозвучала на фоні спроб ФІДЕ з росіянином-керівником повернути РФ і Білорусі права змагатися. Міжнародна шахова федерація за пропозицією киргизької делегації зібралася дозволити росіянам і білорусам змагатися під власними прапорами. Рішення можуть ухвалити 21-22 вересня.

Згодом на слова Карлсена відреагував 13-й чемпіон світу. Каспаров підтвердив, що обов'язково озвучив би аналогічну позицію щодо РФ і Білорусі. Окрім того, легендарний шахіст назвав норвезького гросмейстера спадкоємцем, який навряд міг би бути кращим.

Magnus Carlsen has been voted the G.O.A.T. of chess!



The #FIDE100 awards took place tonight in Budapest and the World #1 received the award for the best player in history!



Watch his acceptance speech pic.twitter.com/VqgKPdfl8i