Россиян и белорусов не допустят к соревнованиям по шахматам, но обсудят изменения, - FIDE

В частности, речь будет идти о частичном допуске детей до 12 лет и спортсменов с инвалидностью из России и Беларуси. FIDE проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МКП) по этому вопросу.

За консультацию по МОК и МПК высказались 66 делегатов, в то время как 41 проголосовал за продление санкций, а 21 - за их полную отмену. Еще 11 делегатов воздержались от голосования.

С февраля 2022 года FIDE разрешает участие российских и белорусских шахматистов только в нейтральном статусе, запретив участие сборных в своих турнирах. Санкции неоднократно продлевали и действуют до 1 января 2025 года.