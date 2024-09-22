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Росіян і білорусів не допустять до змагань із шахів, але обговорять можливі зміни, - FIDE

Неділя 22 вересня 2024 18:52
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Росіян і білорусів не допустять до змагань із шахів, але обговорять можливі зміни, - FIDE Фото: дівчина грає в шахи (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Едуард Ткач

На Генасамблеї Міжнародної шахової федерації (FIDE) не підтримали повернення РФ та Білорусі до змагань під їхніми прапорами. Однак організація проведе консультації щодо часткового допуску росіян та білорусів до командних турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію асамблеї FIDE.

Зокрема, мова буде йти про частковий допуск дітей до 12 років і спортсменів з інвалідністю, які з Росії та Білорусі. FIDE проведе консультації з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародним паралімпійським комітетом (МКП) щодо цього питання.

За консультацію з МОК та МПК висловилися 66 делегатів, тоді як 41 проголосував за продовження санкцій, а 21 - за їх повне скасування. Ще 11 делегатів утрималися від голосування.

З лютого 2022 року FIDE дозволяє участь російських і білоруських шахістів лише у нейтральному статусі, заборонивши участь збірних у своїх турнірах. Санкції неодноразово продовжували і наразі вони діють до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, днями раніше найсильніший шахіст планети Магнус Карлсен скористався трибуною Міжнародної шахової федерації (FIDE), щоб зупинити повернення російських і білоруських шахістів у змаганнях під егідою організації.

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