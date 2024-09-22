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Россиян и белорусов не допустят к соревнованиям по шахматам, но обсудят изменения, - FIDE

Воскресенье 22 сентября 2024 18:52
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Россиян и белорусов не допустят к соревнованиям по шахматам, но обсудят изменения, - FIDE Фото: девушка играет в шахматы (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Эдуард Ткач

На Генассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) не поддержали возвращение РФ и Белоруссии к соревнованиям под их флагами. Однако организация проведет консультации по частичному допуску россиян и белорусов в командные турниры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ассамблеи FIDE.

В частности, речь будет идти о частичном допуске детей до 12 лет и спортсменов с инвалидностью из России и Беларуси. FIDE проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МКП) по этому вопросу.

За консультацию по МОК и МПК высказались 66 делегатов, в то время как 41 проголосовал за продление санкций, а 21 - за их полную отмену. Еще 11 делегатов воздержались от голосования.

С февраля 2022 года FIDE разрешает участие российских и белорусских шахматистов только в нейтральном статусе, запретив участие сборных в своих турнирах. Санкции неоднократно продлевали и действуют до 1 января 2025 года.

Напомним, днями ранее сильнейших шахматист планеты Магнус Карлсен воспользовался трибуной Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы остановить возвращение российских и белорусских шахматистов в соревнованиях под эгидой организации.

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