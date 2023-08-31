У росіян є "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують українські порти, - ВМС

У російської армії є так званий "тіньовий флот", за допомогою якого окупанти грабують українські порти, зокрема у Бердянську та Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"У них (росіян - ред.) є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя, метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - розповів Плетенчук.
При цьому, за його словами, у росіян вистачає нахабності пропонувати награбоване як допомогу країнам Африки.
Російський флот
З початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".
ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.
У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.