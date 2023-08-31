У россиян есть "теневой флот", с помощью которого они грабят украинские порты, - ВМС

"У них (россиян - ред.) есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АІС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя… Грузят там зерно, металл. Потом перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать", - рассказал Плетенчук.

При этом, по его словам, у россиян хватает наглости предлагать награбленное как помощь странам Африки.

Российский флот

С начала войны украинские силы ликвидировали 18 российских кораблей и катеров, включая флагман крейсер "Москва".

ВМФ России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он будет сосредоточен на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".