У росіян дві мети до президентських виборів, нехай спробують, - Буданов

Окупанти мають дві мети до президентських виборів в Росії. Зокрема, захопити Авдіївку та просунутися у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation .

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін", - зазначив Буданов.

На думку керівника ГУР, Росія прив'язана до певних символів. За його словами, найбільш ймовірними цілями ворога є Куп'янськ та Авдіївка. Диктатор Володимир Путін до виборів хоче захопити Авдіївку.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика - змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують!" - додав він.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.