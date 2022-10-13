Росія звозить у Луганську область мобілізованих, переважно засуджених, - Гайдай

"Це ті нові мобілізовані. Як цивільні люди, так і громадяни РФ, які відбували покарання в місцях обмеження волі, тобто зеків позвозили", - сказав посадовець.

Гайдай зазначив, що прибулих "досить немало".

Він також підкреслив, що росіяни перестали випускати цивільне населення з окупованих територій.

Глава ОВА вважає, що окупанти планують використовувати українських мешканців як живий щит для своїх солдатів.