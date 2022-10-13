Россия свозит в Луганскую область мобилизированных, преимущественно осужденных, - Гайдай

"Это те новые мобилизованные. Как гражданские люди, так и граждане РФ, отбывавшие наказание в местах ограничения свободы, то есть зэков свозили", - сказал чиновник.

Гайдай отметил, что прибывших "достаточно немало".

Он также подчеркнул, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.

Глава ОВА считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих солдат.