ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия свозит в Луганскую область мобилизированных, преимущественно осужденных, - Гайдай

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 15:35
Россия свозит в Луганскую область мобилизированных, преимущественно осужденных, - Гайдай Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Олег Васкив

На территории временно оккупированной Луганской области начали свозить российских мобилизованных. Подавляющее большинство из них - отбывавшие наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время брифинга 13 октября.

"Это те новые мобилизованные. Как гражданские люди, так и граждане РФ, отбывавшие наказание в местах ограничения свободы, то есть зэков свозили", - сказал чиновник.

Гайдай отметил, что прибывших "достаточно немало".

Он также подчеркнул, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.

Глава ОВА считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих солдат.

Напомним, министр обороны Алексей Резников проинформировал, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших существенные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны