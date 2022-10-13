Россия свозит в Луганскую область мобилизированных, преимущественно осужденных, - Гайдай
На территории временно оккупированной Луганской области начали свозить российских мобилизованных. Подавляющее большинство из них - отбывавшие наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время брифинга 13 октября.
"Это те новые мобилизованные. Как гражданские люди, так и граждане РФ, отбывавшие наказание в местах ограничения свободы, то есть зэков свозили", - сказал чиновник.
Гайдай отметил, что прибывших "достаточно немало".
Он также подчеркнул, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.
Глава ОВА считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих солдат.
Напомним, министр обороны Алексей Резников проинформировал, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших существенные потери.
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