Росія звинуватила Україну у "підготовці удару по дітях", експерт відреагував на вкид

Російський вкид

Як відзначили в ЦПД, російська дезінформація не має нічого спільного з реальністю й може лише свідчити про те, що терористи готують чергові удари по цивільних об'єктах. Зокрема таким чином ворог намагається посіяти паніку серед українців та внести розкол, а також недовіру в суспільно.

Так чи інакше, саме Росія подовжує називати "провокацією та інсценуванням" свої воєнні злочини, серед яких масові вбивства цивільних у Бучі, а також інших тимчасово окупованих містах, ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит".

Усі пуски відстежуються

В коментарі Youtube-каналу експерт з авіації Костянтин Криволап відзначив, що усі пуски й польоти ракет завжди відстежуються. Вони можуть ненадовго "пропасти" для засобів спостереження, втім, загалом такі речі неможливо приховати, або ж зробити під "чужим прапором".

"Є така статистика, що вони поки що цього не використовували (операції під "чужим прапором", - ред.). Вони просто цинічно тупо луплять під своїм прапором, під своїми лейбами на "Шахедах", на інших там засобах, на ракетах. І їм не треба ще там заплутувати свої сліди. Вони впевнені в тому, що ніхто у світі не може їм нічого зробити. Тому так вони себе й поводять", - додав експерт.