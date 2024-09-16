Россия обвинила Украину в "подготовке удара по детям", эксперт отреагировал на вброс

Российский вброс

Как отметили в ЦПИ, российская дезинформация не имеет ничего общего с реальностью и может лишь свидетельствовать о том, что террористы готовят очередные удары по гражданским объектам. В частности таким образом враг пытается посеять панику среди украинцев и внести раскол, а также недоверие в обществе.

Так или иначе, именно Россия продолжает называть "провокацией и инсценировкой" свои военные преступления, среди которых массовые убийства гражданских в Буче, а также других временно оккупированных городах, ракетный обстрел детской больницы "Охматдет".

Все пуски отслеживаются

В комментарии Youtube-каналу эксперт по авиации Константин Криволап отметил, что все пуски и полеты ракет всегда отслеживаются. Они могут ненадолго «пропасть» для средств наблюдения, впрочем, в целом такие вещи невозможно скрыть, или же сделать под "чужим флагом".

"Есть такая статистика, что они пока что этого не использовали (операции под "чужим флагом", - ред.). Они просто цинично тупо лупят под своим флагом, под своими лейбами на "Шахедах", на других там средствах, на ракетах. И им не надо еще там запутывать свои следы. Они уверены в том, что никто в мире не может им ничего сделать. Поэтому так они себя и ведут", - добавил эксперт.