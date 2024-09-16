Росія звинуватила Україну у "підготовці удару по дітях", експерт відреагував на вкид
Російська пропаганда активно поширює фейк щодо підготовки України нібито "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території". Усе "з подачі" Сполучених Штатів Америки (США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Російський вкид
Як відзначили в ЦПД, російська дезінформація не має нічого спільного з реальністю й може лише свідчити про те, що терористи готують чергові удари по цивільних об'єктах. Зокрема таким чином ворог намагається посіяти паніку серед українців та внести розкол, а також недовіру в суспільно.
Так чи інакше, саме Росія подовжує називати "провокацією та інсценуванням" свої воєнні злочини, серед яких масові вбивства цивільних у Бучі, а також інших тимчасово окупованих містах, ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит".
Усі пуски відстежуються
В коментарі Youtube-каналу експерт з авіації Костянтин Криволап відзначив, що усі пуски й польоти ракет завжди відстежуються. Вони можуть ненадовго "пропасти" для засобів спостереження, втім, загалом такі речі неможливо приховати, або ж зробити під "чужим прапором".
"Є така статистика, що вони поки що цього не використовували (операції під "чужим прапором", - ред.). Вони просто цинічно тупо луплять під своїм прапором, під своїми лейбами на "Шахедах", на інших там засобах, на ракетах. І їм не треба ще там заплутувати свої сліди. Вони впевнені в тому, що ніхто у світі не може їм нічого зробити. Тому так вони себе й поводять", - додав експерт.
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