ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия обвинила Украину в "подготовке удара по детям", эксперт отреагировал на вброс

Понедельник 16 сентября 2024 14:04
UA EN RU
Россия обвинила Украину в "подготовке удара по детям", эксперт отреагировал на вброс Иллюстративное изображение (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник
Эксперт: Константин Криволап

Российская пропаганда активно распространяет фейк о подготовке Украиной якобы «инсценировки российского ракетного удара по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории». Все "с подачи" Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российский вброс

Как отметили в ЦПИ, российская дезинформация не имеет ничего общего с реальностью и может лишь свидетельствовать о том, что террористы готовят очередные удары по гражданским объектам. В частности таким образом враг пытается посеять панику среди украинцев и внести раскол, а также недоверие в обществе.

Так или иначе, именно Россия продолжает называть "провокацией и инсценировкой" свои военные преступления, среди которых массовые убийства гражданских в Буче, а также других временно оккупированных городах, ракетный обстрел детской больницы "Охматдет".

Все пуски отслеживаются

В комментарии Youtube-каналу эксперт по авиации Константин Криволап отметил, что все пуски и полеты ракет всегда отслеживаются. Они могут ненадолго «пропасть» для средств наблюдения, впрочем, в целом такие вещи невозможно скрыть, или же сделать под "чужим флагом".

"Есть такая статистика, что они пока что этого не использовали (операции под "чужим флагом", - ред.). Они просто цинично тупо лупят под своим флагом, под своими лейбами на "Шахедах", на других там средствах, на ракетах. И им не надо еще там запутывать свои следы. Они уверены в том, что никто в мире не может им ничего сделать. Поэтому так они себя и ведут", - добавил эксперт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией