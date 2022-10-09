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Росія звинуватила "українські спецслужби" у вибуху на Кримському мості

Фото: Росія звинуватила "українські спецслужби" у вибуху на Кримському мості (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін назвав лідера Росії Володимира Путіна організаторів вибуху на Кримському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

За його інформацією, вибух на Кримському мості готували "українські спецслужби". Він також доповів президенту РФ, що нібито у підготовці вибуху "українським спецслужбам" допомагали громадяни Росії та третіх держав.

Що доповів Бастрикін Путіну:

  • справу про вибух на Кримському мості завели за статтею "тероризм";
  • співробітникам ФСБ вдалося встановити підозрюваних у організації теракту на Кримському мості;
  • вдалося встановити підозрюваних;
  • встановлені перевізники, які брали участь в організації руху автобуса;
  • встановлено маршрут руху вантажівки, що викликав вибух – це Болгарія, Грузія, Вірменія, північна Осетія, Краснодарський край;
  • у підготовці вибуху "українським спецслужбам" допомагали громадяни Росії та третіх держав.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що це призвело до руйнування двох прольотів переправи та пошкодження 1,3 кілометра залізничного полотна.

Докладніше про вибух на Кримському мості і як це може вплинути на війну, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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