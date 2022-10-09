Россия обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

По его информации, взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы". Он также доложил президенту РФ, что якобы в подготовке взрыва "украинским спецслужбам" помогали граждане России и третьих государств.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что это привело к разрушению двух пролетов переправы и повреждению 1,3 километра железнодорожного полотна.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

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