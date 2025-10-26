ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія балістикою ударила по виробництву кави Idealist (фото)

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 15:02
UA EN RU
Росія балістикою ударила по виробництву кави Idealist (фото) Фото: Росія ударила по виробництву Idealist (facebook.com/iamidealistcoffeeco)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок балістичної атаки російських військ у ніч на 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idealist Coffee.

У результаті нічної балістичної атаки російських терористів було зруйновано виробничі потужності Idealist.

Також у компанії повідомили, що ДСНС та інші служби робили все можливе, щоб загасити пожежі та ліквідувати наслідки. Як відомо, напередодні пожежі на місці прильотів гасили до пізнього вечора.

За даними Idealist, у сусідніх будівлях були загиблі та поранені.

"Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", - зазначили у пресслужбі.

У компанії висловили співчуття родинам постраждалих та наголосили, що попри руйнування, команда зберігає оптимізм і віру у відновлення:

"Підтримуємо та бережемо один одного. Зберігаємо оптимізм та внутрішні сили. Вистоїмо!", - додали в компанії.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, що у ніч проти 26 жовтня Київ знову зазнав атаки російських безпілотників.

Близько 02:30 у столиці почали лунати вибухи, працювала система протиповітряної оборони. За даними військових, частина дронів сягнула повітряного простору над містом.

Повітряна тривога тривала близько години, однак за цей час ворожі апарати встигли завдати пошкоджень. Унаслідок удару постраждали Деснянський та Оболонський райони Києва.

Станом на 04:22 відомо про 26 постраждалих, серед яких шестеро дітей. Детальніше про наслідки ворожого удару, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, учора пізно ввечері російські війська завдали удару безпілотником по Чернігову та Новгород-Сіверському.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото)
В мережі показали, як РФ оточила Москву рівнями ППО (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію