Росія балістикою ударила по виробництву кави Idealist (фото)

Унаслідок балістичної атаки російських військ у ніч на 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idealist Coffee .

У результаті нічної балістичної атаки російських терористів було зруйновано виробничі потужності Idealist.

Також у компанії повідомили, що ДСНС та інші служби робили все можливе, щоб загасити пожежі та ліквідувати наслідки. Як відомо, напередодні пожежі на місці прильотів гасили до пізнього вечора.

За даними Idealist, у сусідніх будівлях були загиблі та поранені.

"Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", - зазначили у пресслужбі.

У компанії висловили співчуття родинам постраждалих та наголосили, що попри руйнування, команда зберігає оптимізм і віру у відновлення:

"Підтримуємо та бережемо один одного. Зберігаємо оптимізм та внутрішні сили. Вистоїмо!", - додали в компанії.