Росія зруйнувала балістикою фабрику "ТК-Домашній текстиль" у Києві (фото)

У Києві внаслідок влучання російської балістичної ракети зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній текстиль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласника групи "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського.
За його словами, нічний ракетний удар спричинив серйозні пошкодження. Водночас він наголосив, що внаслідок обстрілу жоден зі співробітників не постраждав.
"Дуже важко про це писати. Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу "ТК-Домашній Текстиль". На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне - ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив він.
Соколовський подякував клієнтам і постачальникам за підтримку і розуміння. Він підкреслив, що компанія зробить все, щоб не підвести їх і надалі виконувати усі взяті на себе зобов'язання.
Фото: наслідки ворожого удару по фабриці "ТК-Домашній текстиль" (facebook.com/sokolovsky.inform)
"Ми тримаємось і як би не було важко і боляче, будемо жити і "робити своє". Головне - що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал", - наголосив співвласник "Текстиль-Контакт".
Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія вдарила по Україні протикорабельними ракетами "Циркон", балістикою та 282 ударними дронами. Сили ППО знищили 227 повітряних цілей, однак частині ворожих засобів ураження вдалося досягти цілей на Одещині та Київщині.
Зазначимо, внаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранення. У Дніпровському районі столиці рятувальники ДСНС деблокували людину з-під завалів зруйнованого будинку.