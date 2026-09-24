Россия разрушила баллистикой фабрику "ТК-Домашний текстиль" в Киеве (фото)

В Киеве в результате попадания российской баллистической ракеты получили значительные разрушения главное производство и логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца группы "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского.
По его словам, ночной ракетный удар нанес серьезные повреждения. В то же время он подчеркнул, что в результате обстрела ни один из сотрудников не пострадал.
"Очень тяжело об этом писать. Сегодня ночью враг добрался и до нас. Это был прилет баллистики в наше главное производство и логистический склад "ТК-Домашний Текстиль". К сожалению, есть значительные разрушения всего того, что создавали годами. Но главное - никто из сотрудников не пострадал", - сообщил он.
Соколовский поблагодарил клиентов и поставщиков за поддержку и понимание. Он подчеркнул, что компания сделает все, чтобы не подвести их и дальше выполнять все взятые на себя обязательства.
Фото: последствия вражеского удара по фабрике "ТК-Домашний текстиль" (facebook.com/sokolovsky.inform)
"Мы держимся и как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное - что есть мощная и профессиональная команда, а это главное наше сокровище и капитал", - подчеркнул совладелец "Текстиль-Контакт".
Напомним, в ночь на сегодня Россия ударила по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистикой и 282 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 227 воздушных целей, однако части вражеских средств поражения удалось достичь целей в Одесской и Киевской областях.
Отметим, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения. В Днепровском районе столицы спасатели ГСЧС деблокировали человека из-под завалов разрушенного дома.