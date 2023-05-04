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Росія зробить серйозну помилку, якщо не продовжить "зернову угоду", - глава МЗС Італії

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія зробить серйозну помилку, якщо не продовжить "зернову угоду". Держава-агрессор не може використовувати проблеми африканських народів, щоб спробувати досягти перемог на військовому фронті.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Велика країна, або яка хоче бути такою, не може використовувати проблеми слабших народів, я маю на увазі африканські народи, щоб спробувати досягти більшого на військовому фронті. Це неправильно, це було б серйозною помилкою вчинити так", - наголосив Таяні.

За його словами, не потрібно погіршувати ситуацію.

"Я маю на увазі, наприклад, вкрай необхідне утворення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, я маю на увазі забезпечення зелених коридорів для відправки зерна та зернових культур в Африку. Це два конкретних питання, щодо яких не складно дійти згоди", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

Також ми писали, що у Туреччині заявили про ризик припинення дії "зернової угоди".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не шукає зацікавленості Росії у продовженні "зернової угоди", а очікує виконання домовленостей з партнерами щодо цієї ініціативи.

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