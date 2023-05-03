В Туреччині заявили про ризик припинення дії зернової угоди

В Стамбулі, 5 травня, очікуються переговори України, Туреччини й Росії щодо зернової угоди . Відсутність позитивних результатів зустрічі можуть призвести до припинення роботи коридору.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, пише РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Зазначається, що відсутність позитивного рішення щодо зернової угоди може призвести до серйозних проблем зі світовими поставками продовольства.

"Якщо зустріч не принесе позитивного результату, відвантаження зерна можуть припинитися 18 травня", - заявив Калин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара, під час переговорів сторони порушать питання продовження терміну дії домовленостей.

"5 травня у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - заявив Акар.

Раніше ж президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

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