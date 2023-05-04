ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія зробить серйозну помилку, якщо не продовжить "зернову угоду", - глава МЗС Італії

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 21:11
Росія зробить серйозну помилку, якщо не продовжить "зернову угоду", - глава МЗС Італії Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія зробить серйозну помилку, якщо не продовжить "зернову угоду". Держава-агрессор не може використовувати проблеми африканських народів, щоб спробувати досягти перемог на військовому фронті.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Велика країна, або яка хоче бути такою, не може використовувати проблеми слабших народів, я маю на увазі африканські народи, щоб спробувати досягти більшого на військовому фронті. Це неправильно, це було б серйозною помилкою вчинити так", - наголосив Таяні.

За його словами, не потрібно погіршувати ситуацію.

"Я маю на увазі, наприклад, вкрай необхідне утворення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, я маю на увазі забезпечення зелених коридорів для відправки зерна та зернових культур в Африку. Це два конкретних питання, щодо яких не складно дійти згоди", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

Також ми писали, що у Туреччині заявили про ризик припинення дії "зернової угоди".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не шукає зацікавленості Росії у продовженні "зернової угоди", а очікує виконання домовленостей з партнерами щодо цієї ініціативи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія зерновий коридор
NEWS
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових