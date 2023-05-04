Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение", - глава МИД Италии

Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение". Государство-агрессор не может использовать проблемы африканских народов, чтобы попытаться добиться побед на военном фронте.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24 , об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Большая страна, или которая хочет быть такой, не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканские народы, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это неправильно, это было бы серьезной ошибкой поступить так", - подчеркнул Таяни.

По его словам, не нужно усугублять ситуацию.

"Я имею в виду, например, крайне необходимое образование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, я имею в виду обеспечение зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых культур в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым не сложно прийти к согласию", - отметил министр.