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Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение", - глава МИД Италии

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Четверг 04 мая 2023 21:11
Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение", - глава МИД Италии Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение". Государство-агрессор не может использовать проблемы африканских народов, чтобы попытаться добиться побед на военном фронте.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Большая страна, или которая хочет быть такой, не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканские народы, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это неправильно, это было бы серьезной ошибкой поступить так", - подчеркнул Таяни.

По его словам, не нужно усугублять ситуацию.

"Я имею в виду, например, крайне необходимое образование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, я имею в виду обеспечение зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых культур в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым не сложно прийти к согласию", - отметил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Также мы писали, что в Турции заявили о риске прекращения действия "зернового соглашения".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

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