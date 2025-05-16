Росія зробила послугу Естонії: як провокації в Балтійському морі зіграли проти Москви

Російські провокації в Балтійському морі посприяли зміцненню безпекового альянсу в регіоні. Рада держав Балтійського моря ухвалила історичне рішення - продовжити свою діяльність і сконцентруватися на боротьбі з тіньовим флотом Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Рада держав Балтійського моря (РДБ), яка була на межі розпуску, вирішила продовжити свою діяльність та зосередитися на забезпеченні безпеки Балтійського моря.
Це означає, що, окрім Естонії та Фінляндії, решта вісім держав-членів Ради також почнуть ефективніше боротися зі свавіллям російського тіньового флоту.
Ця новина дає Естонії надію, що кількість російських танкерів тіньового флоту, які безконтрольно потрапляють у її економічні води, зменшиться, а загроза для довкілля та підводних кабелів зменшиться.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря заявив, що всі присутні є державами-членами НАТО, а більшість - окрім Норвегії та Ісландії - входять до Європейського Союзу
"Багато питань буде вирішено там, але оскільки в нашому регіоні знову з’явилися гібридні загрози, і це те, що нас усіх об’єднує, сьогодні ми колективно ухвалили справді історичне рішення: ми продовжимо роботу організації, але змінимо її фокус", - наголосив він.
Згідно з даними Військово-морських сил Естонії, корабель "Ягуар" без прапора, який потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати, коли його просили зупинитись.
Речник Сил оборони Естонії пояснив, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу естонського флоту. Після цього російський винищувач Су-35 наблизився до танкера, зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії.
Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями.
"Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив міністр.
Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.
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