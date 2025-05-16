Россия оказала услугу Эстонии: как провокации в Балтийском море сыграли против Москвы

Российские провокации в Балтийском море поспособствовали укреплению альянса по безопасности в регионе. Совет государств Балтийского моря принял историческое решение - продолжить свою деятельность и сконцентрироваться на борьбе с теневым флотом России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Совет государств Балтийского моря (СГБ), который был на грани роспуска, решил продолжить свою деятельность и сосредоточиться на обеспечении безопасности Балтийского моря.
Это означает, что, кроме Эстонии и Финляндии, остальные восемь государств-членов Совета также начнут эффективнее бороться с произволом российского теневого флота.
Эта новость дает Эстонии надежду, что количество российских танкеров теневого флота, которые бесконтрольно попадают в ее экономические воды, уменьшится, а угроза для окружающей среды и подводных кабелей уменьшится.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря заявил, что все присутствующие являются государствами-членами НАТО, а большинство - кроме Норвегии и Исландии - входят в Европейский Союз
"Многие вопросы будут решены там, но поскольку в нашем регионе снова появились гибридные угрозы, и это то, что нас всех объединяет, сегодня мы коллективно приняли действительно историческое решение: мы продолжим работу организации, но изменим ее фокус", - подчеркнул он.
Согласно данным Военно-морских сил Эстонии, корабль "Ягуар" без флага, который попал под санкции Британии, отказался сотрудничать, когда его просили остановиться.
Представитель Сил обороны Эстонии объяснил, что корабль шел в международных водах и отказался изменить курс по требованию эстонского флота. После этого российский истребитель Су-35 приблизился к танкеру, сделал круг и ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.
Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Россия подняла в небо истребитель во время пробы Таллинна задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который вероятно принадлежит "теневому флоту" и находится под санкциями.
"Москва готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - заявил министр.
Вскоре в НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии.
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