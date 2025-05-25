Росія зробила нову цинічну заяву після рекордної атаки на Україну

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування та безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України", - йдеться у повідомленні.

За цинічною заявою МО РФ, атакували нібито "підприємства, які виробляють компоненти для ракет, радіоелектроніку, вибухові речовини, паливо для ракет та ударні БПЛА", а також "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", - написали в МО.

Однак, ударів зазнали житлові райони та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждали низька областей України, зокрема Київщина, де було зафіксовано вибухи, пожежі, руйнування будинків та загибель людей.