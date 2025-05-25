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Росія зробила нову цинічну заяву після рекордної атаки на Україну

Фото: Міноборони РФ прокоментувало нічні удари по Україні 25 травня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 25 травня Міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про масований удар по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування та безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України", - йдеться у повідомленні.

За цинічною заявою МО РФ, атакували нібито "підприємства, які виробляють компоненти для ракет, радіоелектроніку, вибухові речовини, паливо для ракет та ударні БПЛА", а також "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", - написали в МО.

Однак, ударів зазнали житлові райони та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждали низька областей України, зокрема Київщина, де було зафіксовано вибухи, пожежі, руйнування будинків та загибель людей. 

Атака на Україну

В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічних бомбардувальників у бік України. Паралельно з тим країну атакували дрони.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, а в місті повідомили про роботу ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.

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