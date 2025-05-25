Росія зробила нову цинічну заяву після рекордної атаки на Україну

У ніч на 25 травня Міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про масований удар по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.
"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування та безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України", - йдеться у повідомленні.
За цинічною заявою МО РФ, атакували нібито "підприємства, які виробляють компоненти для ракет, радіоелектроніку, вибухові речовини, паливо для ракет та ударні БПЛА", а також "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".
"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", - написали в МО.
Однак, ударів зазнали житлові райони та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждали низька областей України, зокрема Київщина, де було зафіксовано вибухи, пожежі, руйнування будинків та загибель людей.
В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічних бомбардувальників у бік України. Паралельно з тим країну атакували дрони.
Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, а в місті повідомили про роботу ППО.
Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.
Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.
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