Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Російська Федерація вранці понеділка, 30 червня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько восьмої години ранку. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Донецької області.
А вже через деякий час стало відомо, що дрони рухаються у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.
Оновлено о 08:45
За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються у напрямку міста Павлоград, Дніпропетровської області.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Основним напрямком атаки був Харків та область. Зоурема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.
Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.
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