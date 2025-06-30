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Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Иллюстративное фото: РФ утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов" (facebook com UA National Police)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация утром понедельника, 30 июня, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около восьми часов утра. Россияне запустили несколько групп в направлении Донецкой области.

А уже через некоторое время стало известно, что дроны движутся в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Обновлено в 08:45

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся в направлении города Павлоград, Днепропетровской области.

Обновлено в 09:30

Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Полтавской области. А также продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровской и Запорожской областей.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

Удар дронов по Харьковской области 30 июня

Напомним, этой ночью российская армия снова атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Основным направлением атаки был Харьков и область. Зоурема, мы писали, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.

Позже стало известно о попадании в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов