Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около восьми часов утра. Россияне запустили несколько групп в направлении Донецкой области.

А уже через некоторое время стало известно, что дроны движутся в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Обновлено в 08:45

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся в направлении города Павлоград, Днепропетровской области.

Обновлено в 09:30

Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Полтавской области. А также продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровской и Запорожской областей.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога