Росія зранку вдарила дронами під Одесою: чи є постраждалі

Атака "Шахедів" 23 травня

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україну дрони з кількох напрямків. Сили ППО всю ніч відбивали ворожу атаку.

Російські безпілотники вночі 23 травня долетіли до західних областей України. Дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також росіяни атакували й Івано-Франківську область. У Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.

Крім того, цієї ночі масовану атаку дронів пережила Полтавська область. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

Також пошкоджені приватні будинки, майже 1800 побутових споживачів залишилися без світла. У Полтавській області через атаку постраждала людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.