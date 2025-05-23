Россия утром ударила дронами под Одессой: есть ли пострадавшие

Атака "Шахедов" 23 мая

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине дроны с нескольких направлений. Силы ПВО всю ночь отбивали вражескую атаку.

Российские беспилотники ночью 23 мая долетели до западных областей Украины. Дроны ударили по железной дороге в Черновицкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также россияне атаковали и Ивано-Франковскую область. В Коломыйском районе повреждены здания и автомобили.

Кроме того, этой ночью массированную атаку дронов пережила Полтавская область. Из-за прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий.

Также повреждены частные дома, почти 1800 бытовых потребителей остались без света. В Полтавской области из-за атаки пострадал человек.

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