Росія зранку атакує Україну "Шахедами": де помічено ворожі дрони

Російська армія вранці неділі, 12 жовтня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед".Ворожі дрони зафіксовано на півночі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 7 ранку. Наразі тривога шириться у північних областях.
Станом на 09:10 російські дрони рухаються у напрямку Кременчука. Тривогу тако оголошено у Київській області через дрони, який рухається від Козельця у напрямку столиці.
Оновлено о 09:15
У Києві також оголошено сигнал повітряної тривоги.
"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - повітряні сили.
Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів Донеччина залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.
Також у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.