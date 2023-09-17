UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі окупантів, - Сили оборони

Фото: Сили оборони назвали кількість окупантів на Бахмутському напрямку (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі загарбників. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню", - сказав він.

За словами речника, всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тисячі окупантів та тисячі одиниць техніки.

"Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Досить велике угруповування", - додав Євлаш.

Він заявив, що втрати противника на сході перевищують українські втрати у 7-8 разів, що "суперечить будь-якій військовій логіці та науці".

Наступ ЗСУ поблизу Бахмута

Нагадаємо, останніми днями наші бійці знову активізували наступальні дії на південному фланзі Бахмутському напрямку. Зокрема, українські воїни наступають у районах населених пунктів Андріївка, Курдюмівка та Кліщіївка. 

Зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту Андріївка у Донецькій області.

Бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розбили в Андріївці 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ разом з командуванням.. За словами захисників, взяття та утримання Андріївки - шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБахмутокупантиВійна в УкраїніВійна Росії проти України