Россия сосредоточила на Бахмутском направлении 52 тысячи оккупантов, - Силы обороны

"52 тысячи личного состава и около 274 танков они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - сказал он.

По словам спикера, всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка", - добавил Евлаш.

Он заявил, что потери противника на востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что "противоречит любой военной логике и науке".

Наступление ВСУ возле Бахмута

Напомним, в последние дни наши бойцы снова активизировали наступательные действия на южном фланге Бахмутского направления. В частности, украинские воины наступают в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещиевка.

Утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта Андреевка в Донецкой области.

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что разбили в Андреевке 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ вместе с командованием. По словам защитников, взятие и содержание Андреевки - путь к прорыву на правом фланге от Бахмута.

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